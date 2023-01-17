Попыванов Фёдор Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина
Рождение ребёнка
1736
Сын: Попыванов Аника Фёдорович
Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Попыванов Панфил Фёдорович
Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина
Рождение ребёнка
1742
Сын: Попыванов Артамон Фёдорович
Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759