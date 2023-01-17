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Попыванов Фёдор Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Попыванов Артемей Якимович

Мать: Попыванова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Попыванов Яким Фёдорович

Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина

Рождение ребёнка
1736

Сын: Попыванов Аника Фёдорович

Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина

Рождение ребёнка
1740

Сын: Попыванов Панфил Фёдорович

Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина

Рождение ребёнка
1742

Сын: Попыванов Артамон Фёдорович

Мать ребёнка: Попыванова Евдокия Никулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыванова Евдокия Никулина

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
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