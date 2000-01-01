Попыванова Софья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыванова Софья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Попыванов Никита Артемьевич

Отец ребёнка: Попыванов Артемей Якимович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Попыванов Игнат Артемьевич

Отец ребёнка: Попыванов Артемей Якимович

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Артёмовна

Отец ребёнка: Попыванов Артемей Якимович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Попыванов Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Попыванов Артемей Якимович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Попыванов Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Попыванов Артемей Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыванов Артемей Якимович

Смерть
После 1710
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