Попыванов Артемей Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смерти1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Попыванов Никита Артемьевич
Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Попыванов Игнат Артемьевич
Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Авдотья Артёмовна
Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Попыванов Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова
Рождение ребёнка
1714
Сын: Попыванов Фёдор Артемьевич
Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попыванова Софья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737