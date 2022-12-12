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Попыванов Артемей Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Попыванов Никита Артемьевич

Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1703

Сын: Попыванов Игнат Артемьевич

Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Артёмовна

Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Попыванов Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1714

Сын: Попыванов Фёдор Артемьевич

Мать ребёнка: Попыванова Софья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыванова Софья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1737
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
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