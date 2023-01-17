Попыванова (Орлова) Евдокия Никулина
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Орлов Викул Артемьевич
Мать: Орлова Ульяна Лукиянова
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Попыванов Аника Фёдорович
Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Попыванов Панфил Фёдорович
Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Попыванов Артамон Фёдорович
Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764