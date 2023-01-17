Попыванова (Орлова) Евдокия Никулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыванова (Орлова) Евдокия Никулина

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Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Орлов Викул Артемьевич

Мать: Орлова Ульяна Лукиянова

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Попыванов Яким Фёдорович

Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Попыванов Аника Фёдорович

Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Попыванов Панфил Фёдорович

Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Попыванов Артамон Фёдорович

Отец ребёнка: Попыванов Фёдор Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыванов Фёдор Артемьевич

Смерть
После 1764
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