Попыванов Аника Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Катерина Аникина
Мать ребёнка: Попыванова Катерина Максимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Аникина
Мать ребёнка: Попыванова Катерина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764