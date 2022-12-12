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Попыванов Аника Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Попыванов Фёдор Артемьевич

Мать: Попыванова Евдокия Никулина

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Катерина Аникина

Мать ребёнка: Попыванова Катерина Максимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Аникина

Мать ребёнка: Попыванова Катерина Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыванова Катерина Максимова

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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