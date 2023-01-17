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Попыванов Яким Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Попыванов Фёдор Артемьевич

Мать: Попыванова Евдокия Никулина

Рождение ребёнка
1750

Сын: Попыванов Никита Якимович

Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Попыванов Евстей Якимович

Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Попыванов Григорий Якимович

Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акилина Якимова

Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Хорошавина Ксения Якимова

Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыванова Ксения Осипова

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
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