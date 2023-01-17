Попыванов Яким Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1750
Сын: Попыванов Никита Якимович
Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Попыванов Евстей Якимович
Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Попыванов Григорий Якимович
Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акилина Якимова
Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Хорошавина Ксения Якимова
Мать ребёнка: Попыванова Ксения Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759