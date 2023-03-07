Костромин Терентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромин Терентий Иванов

Костромин Терентий Иванов

avatar

Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Костромин Иван Данилов

Мать: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фекла Терентьева

Мать ребёнка: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Наталья Терентьева

Мать ребёнка: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Костромин Иоаким Терентьев

Мать ребёнка: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Костромин Федот Терентьев

Мать ребёнка: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Неонила Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close