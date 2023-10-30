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Костромина Ксения Михайлова

Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Костромин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Костромин Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Костромин Трифон Иванов

Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Костромин Терентий Иванов

Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Иван Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1802
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