Костромина Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Костромин Терентий Иванов
Отец ребёнка: Костромин Иван Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1802