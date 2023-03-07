(Костромина) Фекла Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костромина) Фекла Терентьева

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Костромин Терентий Иванов

Мать: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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