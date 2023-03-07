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Костромина Неонила Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фекла Терентьева

Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Наталья Терентьева

Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Костромин Иоаким Терентьев

Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Костромин Федот Терентьев

Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Терентий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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