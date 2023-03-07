Костромина Неонила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Фекла Терентьева
Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Наталья Терентьева
Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Костромин Иоаким Терентьев
Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Костромин Федот Терентьев
Отец ребёнка: Костромин Терентий Иванов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812