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Костромин Василий Терентьев

Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Костромин Терентий Иванов

Мать: Костромина Неонила Иванова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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