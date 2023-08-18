Костромин Василий Терентьев
Место рожденияпоч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834