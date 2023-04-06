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Костромин Иван Данилов

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Место рождения

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Костромин Данило Ларионов

Мать: Костромина Матрена Павлова

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Костромин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Костромин Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Костромин Трифон Иванов

Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Костромин Терентий Иванов

Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Ксения Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1794
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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