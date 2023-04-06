Костромин Иван Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Костромин Терентий Иванов
Мать ребёнка: Костромина Ксения Михайлова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1794
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя