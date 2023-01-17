Арсеньева (Постникова) тамара михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Постникова) тамара михаиловна

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Место рождения

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

06.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947

Отец: Постников михаил павлович

Мать: Постникова александра ивановна

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.11.1969

Сын: Арсеньев Эдуард Валентинович

Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Тихонова Маргарита Валентиновна

Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Арсеньева Ксения Валентиновна

Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Валентин Христофорович

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