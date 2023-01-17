Арсеньева (Постникова) тамара михаиловна
Место рождения
Дата рождения06.09.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947
Рождение ребёнка
25.11.1969
Сын: Арсеньев Эдуард Валентинович
Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Тихонова Маргарита Валентиновна
Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Арсеньева Ксения Валентиновна
Отец ребёнка: Арсеньев Валентин Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно