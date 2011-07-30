Арсеньев Валентин Христофорович
Место рождения
Дата рождения19.11.1939
Дата смерти30.07.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1939
Рождение ребёнка
25.11.1969
Сын: Арсеньев Эдуард Валентинович
Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Тихонова Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Арсеньева Ксения Валентиновна
Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2011