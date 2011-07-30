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Арсеньев Валентин Христофорович

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Место рождения

Натальевка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.11.1939

Дата смерти

30.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1939

Отец: Арсеньев Христофор Павлович

Мать: Арсеньева Лидия Павловна

Натальевка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.11.1969

Сын: Арсеньев Эдуард Валентинович

Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Тихонова Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Арсеньева Ксения Валентиновна

Мать ребёнка: Арсеньева тамара михаиловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева тамара михаиловна

Смерть
30.07.2011
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