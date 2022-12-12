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Арсеньева Ксения Валентиновна
Арсеньева Ксения Валентиновна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
29.01.1982
Пол
Женский
Отец
Арсеньев Валентин Христофорович
1939 г.р.
Мать
Арсеньева (Постникова) тамара михаиловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982
Отец:
Арсеньев Валентин Христофорович
Мать:
Арсеньева тамара михаиловна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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