Арсеньева Ксения Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева Ксения Валентиновна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

29.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982

Отец: Арсеньев Валентин Христофорович

Мать: Арсеньева тамара михаиловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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