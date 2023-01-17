Арсеньев Эдуард Валентинович
Место рождения
Дата рождения25.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969
Рождение ребёнка
05.07.1992
Дочь: Понаморева Валерия Эдуардовна
Мать ребёнка: Понаморева Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
22.01.2008
Дочь: Арсеньева Софья Эдуардовна
Мать ребёнка: Дороднова Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
13.03.2013
Сын: Арсеньев Денис Эдуардович
Мать ребёнка: Арсеньева Евгения Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно