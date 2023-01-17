Арсеньев Эдуард Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсеньев Эдуард Валентинович

Арсеньев Эдуард Валентинович

avatar

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

25.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969

Отец: Арсеньев Валентин Христофорович

Мать: Арсеньева тамара михаиловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.07.1992

Дочь: Понаморева Валерия Эдуардовна

Мать ребёнка: Понаморева Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
22.01.2008

Дочь: Арсеньева Софья Эдуардовна

Мать ребёнка: Дороднова Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
13.03.2013

Сын: Арсеньев Денис Эдуардович

Мать ребёнка: Арсеньева Евгения Викторовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева Евгения Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close