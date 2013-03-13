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Арсеньев Денис Эдуардович
Арсеньев Денис Эдуардович
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
13.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Арсеньев Эдуард Валентинович
1969 г.р.
Мать
Арсеньева (Рыжова) Евгения Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2013
Отец:
Арсеньев Эдуард Валентинович
Мать:
Арсеньева Евгения Викторовна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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