Постникова (Блинова) александра ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1947
Дочь: Арсеньева тамара михаиловна
Отец ребёнка: Постников михаил павлович
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно