Постникова (Блинова) александра ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Блинова) александра ивановна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1947

Дочь: Арсеньева тамара михаиловна

Отец ребёнка: Постников михаил павлович

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников михаил павлович

Смерть
Неизвестно
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