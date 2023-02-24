Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Дойкин Мамонт Ильин

Мать: Кр. 25.01.1880 Васса Герасимовна

Бракосочетание
30.?.1881

Жена: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович

Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Георгий Ларионович

Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Прасковья Ларионовна

Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агриппина Ларионовна

Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Домна Илларионовна

Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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