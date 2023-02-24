Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
30.?.1881
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Георгий Ларионович
Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Прасковья Ларионовна
Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агриппина Ларионовна
Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Домна Илларионовна
Мать ребёнка: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно