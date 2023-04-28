Тюмкина- Дойкина (Паляева/ Паняева) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти17.05.1915
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Паляев Григорий Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
30.?.1881
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Георгий Ларионович
Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Прасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Агриппина Ларионовна
Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Домна Илларионовна
Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Смерть
17.05.1915