Тюмкина- Дойкина (Паляева/ Паняева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюмкина- Дойкина (Паляева/ Паняева) Агафья Григорьевна

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Паляев Григорий Иванович

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1881

Муж: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович

Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Георгий Ларионович

Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Прасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Агриппина Ларионовна

Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Домна Илларионовна

Отец ребёнка: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Смерть
17.05.1915
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