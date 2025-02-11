Стефанида Ларионова
женский, родилась 10.11.1889, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.08.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТюмкин,Приемыш Дойкина Ларион Романов / Мамонтович1862 г.р.
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Рождение
10.11.1889
Отец: Тюмкин,Приемыш Дойкина Ларион Романов / Мамонтович
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.08.1890
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область