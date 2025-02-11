Стефанида Ларионова 10.11.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Стефанида Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.11.1889, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.08.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тюмкин,Приемыш Дойкина Ларион Романов / Мамонтович1862 г.р.
Мать
Тюмкина-Дойкина (Паляева/ Паняева) Агафья Григорьевна1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1889

Отец: Тюмкин,Приемыш Дойкина Ларион Романов / Мамонтович

Мать: Тюмкина-Дойкина (Паляева/ Паняева) Агафья Григорьевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.08.1890
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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