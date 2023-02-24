Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Дойкина Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Тюмкин Петр Павлович
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
01.02.1912
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Гордеева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Баку, Саратов Александра Павловна
Мать ребёнка: Анисия Константиновна
Смерть
Неизвестно