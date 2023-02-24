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Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885

Отец: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Мать: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Тюмкин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Дойкина Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Тюмкин Петр Павлович

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Тюмкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Гордеева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Баку, Саратов Александра Павловна

Мать ребёнка: Анисия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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