Анисия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Дойкина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Тюмкин Петр Павлович
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
01.02.1912
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Гордеева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Баку, Саратов Александра Павловна
Отец ребёнка: Тюмкин- Дойкин Павел Ларионович
Смерть
Неизвестно