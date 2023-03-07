(Тюмкина) Прасковья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюмкина) Прасковья Ларионовна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1891

Отец: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Мать: Тюмкина- Дойкина Агафья Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1910

Муж: Кавкаев Дмитрий Тимофеев

Рождение ребёнка
23.07.1911

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кавкаев Дмитрий Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1916

Сын: Кавкаев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кавкаев Дмитрий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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