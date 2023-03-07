(Тюмкина) Прасковья Ларионовна
Место рождения
Дата рождения27.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1891
Бракосочетание
15.?.1910
Рождение ребёнка
23.07.1911
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кавкаев Дмитрий Тимофеев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1916
Сын: Кавкаев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кавкаев Дмитрий Тимофеев
Смерть
Неизвестно