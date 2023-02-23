кр. 25.01.1880 Васса Герасимовна
Место рожденияСобакино, Хвалынский уезд
Дата рождения1834
Дата смерти12.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Собакино, Хвалынский уезд
Бракосочетание
08.11.1857
Муж: Дойкин Мамонт Ильин
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович
Отец ребёнка: Дойкин Мамонт Ильин
Смерть
12.07.1916