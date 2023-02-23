кр. 25.01.1880 Васса Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кр. 25.01.1880 Васса Герасимовна

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Место рождения

Собакино, Хвалынский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

12.07.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1839 по 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакино, Хвалынский уезд
Бракосочетание
08.11.1857

Муж: Дойкин Мамонт Ильин

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тюмкин,приемыш Дойкина Ларион Романович

Отец ребёнка: Дойкин Мамонт Ильин

Смерть
12.07.1916
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