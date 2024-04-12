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Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1785

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Балжи Кирилл

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Балжи Николай Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи / Бальчий / Илья Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Бракосочетание
До 1815

Жена: Балжи ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Балжи ?

Смерть
Около 1845
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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