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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Балжи / Бельчий / Константин Кириллович
Отец ребёнка: Балжи Кирилл
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1785
Сын: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Отец ребёнка: Балжи Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балжи Кирилл