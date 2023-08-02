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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Балжи / Бельчий / Константин Кириллович

Отец ребёнка: Балжи Кирилл

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1785

Сын: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Отец ребёнка: Балжи Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балжи Кирилл

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