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Балжи Дмитрий Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

24.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Мать: Балжи ?

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Балжи Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Бракосочетание
До 1845

Жена: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Балжи Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Балжи Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Балжи Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Балжи Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
04.12.1863

Сын: Балжи Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Смерть
24.12.1908
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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