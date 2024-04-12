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Балжи Константин Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

23.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Балжи Дмитрий Федорович

Мать: Балжи Сарра Константиновна

Бракосочетание
04.07.1882

Жена: Балжи Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
03.07.1883

Сын: Балжи Георгий Константинович

Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 26 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Делиева Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Балжи Федор Константинович

Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Балжи Иван Константинович

Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна

Смерть
23.02.1894
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1894г.лист № 41,зап.№ 8.
Похороны
Неизвестно
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