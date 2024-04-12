Балжи (Балжи (Фурсы)) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалжи (Балжи (Фурсы)) ?

Балжи (Балжи (Фурсы)) ?

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Балжи Николай Федорович

Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи / Бальчий / Илья Федорович

Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Бракосочетание
До 1815

Муж: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close