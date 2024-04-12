Балжи (Балжи (Фурсы)) ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Балжи / Бальчий / Илья Федорович
Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Смерть
Неизвестно