Балжи Сарра Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти22.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Балжи Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Балжи Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
04.12.1863
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Смерть
22.03.1870
Причина смерти: Болезнь - от чахотки | ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 / Николаевская церковь
Похороны
24.03.1870
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 /. Николаевская церковь