Балжи Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Мать: Балжи ?
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Балжи Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дмитриева Кирикия Николаевна
Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна
Смерть
Неизвестно