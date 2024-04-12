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Балжи Николай Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Мать: Балжи ?

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Балжи Козьма Николаевич

Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна

Бракосочетание
До 1834

Жена: Балжи Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Балжи Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Балжи Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дмитриева Кирикия Николаевна

Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Балжи Василиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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