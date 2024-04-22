Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения15.11.1819
Дата смерти22.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.11.1819
Отец: Второй Муж Примак Иван Кузьмин
Мать: Евдокия Тимофеева
ИВ-1819--- МК-1819 У кого кто родился 15/16.11.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Овдотья Тимофеева родила дочь Екатерину, которая молитвована священником Иа... Показать все
Бракосочетание
10.01.1843
Муж: Евдоким Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1843 10.01.1843 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Лукина умершего крестьянина Ивана Трофимова сын Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Анна 28/29.01.1845 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Пого... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1848
Сын: Александр Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 20/22.08.1848 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1850
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
ИВ-1850 Иван 2 месяцов МК-1850 Иоанн 01/01.01.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц свя... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1852
Дочь: Елена Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Елена 04/05.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютн... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1855
Дочь: Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
ИВ-1855 --- МК-1855 Варвара 01/01.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1855
МК-1855 22/24.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина Евдокима Иванова жена Екатерина Иванова Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Петр Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Лета умершаго: 3... Показать все