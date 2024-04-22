Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.11.1819

Дата смерти

22.12.1855

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1819

Отец: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Мать: Евдокия Тимофеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1819--- МК-1819 У кого кто родился 15/16.11.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Овдотья Тимофеева родила дочь Екатерину, которая молитвована священником Иа... Показать все
Бракосочетание
10.01.1843

Муж: Евдоким Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1843 10.01.1843 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Лукина умершего крестьянина Ивана Трофимова сын Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Анна 28/29.01.1845 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Пого... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1848

Сын: Александр Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 20/22.08.1848 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1850 Иван 2 месяцов МК-1850 Иоанн 01/01.01.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц свя... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1852

Дочь: Елена Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Елена 04/05.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютн... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1855

Дочь: Варвара Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1855 --- МК-1855 Варвара 01/01.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иванов

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.12.1855
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 22/24.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина Евдокима Иванова жена Екатерина Иванова Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Диакон Петр Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Лета умершаго: 3... Показать все
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