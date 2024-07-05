Анна Евдокимова
Место рождения
Дата рождения28.01.1845
Дата смерти26.08.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1845
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Анна 28/29.01.1845 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Пого... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1850
МК-1850 26/28.08.1850 Деревни Лукина крестьянина Евдокима Иванова дочь Анна Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов Диакон Петр Димитриев Тяжелов пономарь Петр Семенов Казанский Лета умершаг... Показать все