Анна Евдокимова 28.01.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Евдокимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.01.1845

Дата смерти

26.08.1850

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1845

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 Анна 28/29.01.1845 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Пого... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.08.1850
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 26/28.08.1850 Деревни Лукина крестьянина Евдокима Иванова дочь Анна Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов Диакон Петр Димитриев Тяжелов пономарь Петр Семенов Казанский Лета умершаг... Показать все

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