Варвара Евдокимова
Место рождения
Дата рождения01.12.1855
Дата смерти17.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1855
Отец: Евдоким Иванов
ИВ-1855 --- МК-1855 Варвара 01/01.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1855
МК-1855 17/18.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина Евдокима Иванова дочь Варвара Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов дьячек Алексей Ветлицкий пономарь Петр Казанский Лета умершаго: 2 недели... Показать все