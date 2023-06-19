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Варвара Евдокимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.12.1855

Дата смерти

17.12.1855

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1855

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Первая Жена Екатерина Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1855 --- МК-1855 Варвара 01/01.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.12.1855
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 17/18.12.1855 Казенного ведомства деревни Лукина Евдокима Иванова дочь Варвара Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов дьячек Алексей Ветлицкий пономарь Петр Казанский Лета умершаго: 2 недели... Показать все