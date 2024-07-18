Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти22.11.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1802 02.06.1802 Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Петр Стефанов с девкой той же вотчины деревни Новикова с крестьянской дочерью Авдотьей Тимофеевой первым браком ИВ-1803 Жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1802
МК-1802 02.06.1802 Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Петр Стефанов с девкой той же вотчины деревни Новикова с крестьянской дочерью Авдотьей Тимофеевой первым браком
Рождение ребёнка
04.06.1803
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
ИВ-1803 Фёдор 2 месяца МК-1803 04.06.1803 Того же уезда и вотчины Деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова жена Овдотья Тимофеева, родила сына Федора, которой крещен 7го дня священником Васильем С... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1804
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова жена Овдотья Тимофеева родила сына Ивана, которой крещен 22го дня священником Васильем Стефановым с дьячком Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
ИВ-1806 Ивана нет ИВ-1807 Павел 1=1806 ИВ-1808 Павла нет МК-1808 Кто именно померли 09.01.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова сын Павел оный умерший погребен священником ... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1808
Сын: Евфимий Петров
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
МК-1808 У кого кто родился 02/07.03.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Степанова жена Евдокея Тимофеева родила сына Ефима которой молитвован священником Васильем Стефановым и крещ... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
ИВ-1811 Дарья 1 ИВ-1812 Дарья 2 ИВ-1813 Дарья Петрова 3 ИВ-1814 Лукино нет ИВ-1815 Дарья Петрова 5 ИВ-1816 Дарья 6 ИВ-1817 Дарья Петрова 7 ИВ-1818 Дарья Петрова 8, падчерица Ивану ИВ-1819 Падцерица Да... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1812
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов
ИВ-1812 Татьяна 4 месяца МК-1812 Число рождения 10/14.01.1812 У кого кто родился. Того же уезда вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова, жена Овдотья Тимофеева родила дочь Татьяну, котора... Показать все
Бракосочетание
04.05.1813
МК-1813 04.05.1813 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова крестьянской сын отрок Иван Космин со вдовою той же вотчины деревни Лукина после умершаго крестьянина Петра Стефанова с женою Овдотьей Тимо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1814
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин
ИВ-1814 Лукино нет МК-1814 У кого кто родился 10/13.09.1814 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Оксинья Федорова родила сына Никиту, который молитвован священником... Показать все
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Первая Дочь Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин
ИВ-1817 Екатерина 1 МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1819
Дочь: Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин
ИВ-1819--- МК-1819 У кого кто родился 15/16.11.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Овдотья Тимофеева родила дочь Екатерину, которая молитвована священником Иа... Показать все
Смерть
22.11.1850
МК-1850 22/23.11.1850 Казенного ведомства Деревни Лукина крестьянина Ивана Кузмина жена Евдокия Тимофеева Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов Диакон Петр Димитриев Тяжелов Дьячек Алексей... Показать все