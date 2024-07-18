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Евдокия Тимофеева

Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

22.11.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.
1790 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 02.06.1802 Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Петр Стефанов с девкой той же вотчины деревни Новикова с крестьянской дочерью Авдотьей Тимофеевой первым браком ИВ-1803 Жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.06.1802

Муж: Первый Муж Пётр Степанов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 02.06.1802 Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Петр Стефанов с девкой той же вотчины деревни Новикова с крестьянской дочерью Авдотьей Тимофеевой первым браком
Рождение ребёнка
04.06.1803

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1803 Фёдор 2 месяца МК-1803 04.06.1803 Того же уезда и вотчины Деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова жена Овдотья Тимофеева, родила сына Федора, которой крещен 7го дня священником Васильем С... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1804

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова жена Овдотья Тимофеева родила сына Ивана, которой крещен 22го дня священником Васильем Стефановым с дьячком Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

ИВ-1806 Ивана нет ИВ-1807 Павел 1=1806 ИВ-1808 Павла нет МК-1808 Кто именно померли 09.01.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова сын Павел оный умерший погребен священником ... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1808

Сын: Евфимий Петров

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 02/07.03.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Степанова жена Евдокея Тимофеева родила сына Ефима которой молитвован священником Васильем Стефановым и крещ... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1811 Дарья 1 ИВ-1812 Дарья 2 ИВ-1813 Дарья Петрова 3 ИВ-1814 Лукино нет ИВ-1815 Дарья Петрова 5 ИВ-1816 Дарья 6 ИВ-1817 Дарья Петрова 7 ИВ-1818 Дарья Петрова 8, падчерица Ивану ИВ-1819 Падцерица Да... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1812

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Первый Муж Пётр Степанов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1812 Татьяна 4 месяца МК-1812 Число рождения 10/14.01.1812 У кого кто родился. Того же уезда вотчины деревни Лукина у крестьянина Петра Стефанова, жена Овдотья Тимофеева родила дочь Татьяну, котора... Показать все
Бракосочетание
04.05.1813

Муж: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1813 04.05.1813 Того же уезда и вотчины деревни Филипкова крестьянской сын отрок Иван Космин со вдовою той же вотчины деревни Лукина после умершаго крестьянина Петра Стефанова с женою Овдотьей Тимо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1814

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1814 Лукино нет МК-1814 У кого кто родился 10/13.09.1814 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Оксинья Федорова родила сына Никиту, который молитвован священником... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Первая Дочь Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1817 Екатерина 1 МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1819

Дочь: Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1819--- МК-1819 У кого кто родился 15/16.11.1819 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Ивана Космина жена Овдотья Тимофеева родила дочь Екатерину, которая молитвована священником Иа... Показать все
Смерть
22.11.1850
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 22/23.11.1850 Казенного ведомства Деревни Лукина крестьянина Ивана Кузмина жена Евдокия Тимофеева Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов Диакон Петр Димитриев Тяжелов Дьячек Алексей... Показать все

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