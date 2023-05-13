Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Первый Муж Пётр Степанов

Мать: Евдокия Тимофеева

ИВ-1811 Дарья 1=1810 ИВ-1812 Дарья 2=1810 ИВ-1813 Дарья Петрова 3=1810 ИВ-1814 Лукино нет ИВ-1815 Дарья Петрова 5=1810 ИВ-1816 Дарья 6=1810 ИВ-1817 Дарья Петрова 7=1810 ИВ-1818 Дарья Петрова 8=1810, п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно