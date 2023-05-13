Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Первый Муж Пётр Степанов
Мать: Евдокия Тимофеева
ИВ-1811 Дарья 1=1810 ИВ-1812 Дарья 2=1810 ИВ-1813 Дарья Петрова 3=1810 ИВ-1814 Лукино нет ИВ-1815 Дарья Петрова 5=1810 ИВ-1816 Дарья 6=1810 ИВ-1817 Дарья Петрова 7=1810 ИВ-1818 Дарья Петрова 8=1810, п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно