Первая Дочь Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти14.02.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Второй Муж Примак Иван Кузьмин
Мать: Евдокия Тимофеева
ИВ-1817 Екатерина 1 МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1817
МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивановым и пономарем Симе... Показать все