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Первая Дочь Екатерина Иванова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.02.1817

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Второй Муж Примак Иван Кузьмин

Мать: Евдокия Тимофеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1817 Екатерина 1 МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.02.1817
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1817 14.02.1817 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Ивана Козьмина дочь Екатерина, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым с дьячьком Тимофеем Ивановым и пономарем Симе... Показать все
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