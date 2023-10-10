Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения01.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
01.01.1850
Отец: Евдоким Иванов
ИВ-1850 Иван 2 месяцов МК-1850 Иоанн 01/01.01.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц свя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно