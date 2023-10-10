Иван Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евдокимов

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Первая Жена Екатерина Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1850 Иван 2 месяцов МК-1850 Иоанн 01/01.01.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютниц свя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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