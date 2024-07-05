Елена Евдокимова 04.07.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Евдокимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852

Отец: Евдоким Иванов

Мать: Вторая Дочь Первая Жена Екатерина Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Елена 04/05.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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