Елена Евдокимова
Место рождения
Дата рождения04.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ МК-1852 Елена 04/05.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Евдоким Иванов и законная его жена Екатерина Иванова, оба православного исповедания Погоста Лютн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно