Наговицын Семён Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Колесниковской крест. Кирила Иванова Медведева дочь/поруч. крест. Терентий Вшивцев, Миней Никифоров, Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1812 ст.
Дочь: Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Наговицына Катерина Кирилова
Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Катерина Кирилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно