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Наговицын Семён Кондратьевич

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Наговицын Кондрат Иванович

Мать: Наговицына Евдокия Петрова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Жена: Наговицына Катерина Кирилова

1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Колесниковской крест. Кирила Иванова Медведева дочь/поруч. крест. Терентий Вшивцев, Миней Никифоров, Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1812 ст.

Дочь: Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Наговицына Катерина Кирилова

Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.

Сын: Наговицын Ефим Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Катерина Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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