Наговицына (Ашихмина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Ашихмина) Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

03.10.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 11.02.1780 ст.

Муж: Наговицын Кондрат Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Ботылинской вотчины деревни ? отец Пётр Дометиев Ашихмин черносошенный оба первым браком
Рождение ребёнка
1781

Сын: Наговицын Осип Кондратьевич

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Наговицын Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Наговицын Семён Кондратьевич

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наговицын Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Наговицын Кондрат Иванович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.10.1829 ст.
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