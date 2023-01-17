Наговицын Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1763 ст.
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1763 ст.
Бракосочетание
До 11.02.1780 ст.
1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Ботылинской вотчины деревни ? отец Пётр Дометиев Ашихмин черносошенный оба первым браком
Рождение ребёнка
1781
Сын: Наговицын Осип Кондратьевич
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Наговицын Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Параскева Кондратьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Наговицын Семён Кондратьевич
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наговицын Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Феодосия Кондратьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрёна Кондратьевна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830