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Наговицын Кондрат Иванович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.03.1763 ст.

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1763 ст.

Отец: Наговицын Иван Дорофеевич

Мать: Наговицына Евфимия Степановна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 11.02.1780 ст.

Жена: Наговицына Евдокия Петрова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Ботылинской вотчины деревни ? отец Пётр Дометиев Ашихмин черносошенный оба первым браком
Рождение ребёнка
1781

Сын: Наговицын Осип Кондратьевич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Наговицын Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Наговицын Семён Кондратьевич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наговицын Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодосия Кондратьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрёна Кондратьевна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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