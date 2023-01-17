Наговицына (?) Евфимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Евфимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1760 ст.

Сын: Наговицын Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1763 ст.

Сын: Наговицын Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Решетникова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
12.01.1775 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Дорофеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
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