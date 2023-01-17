Наговицына (?) Евфимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1760 ст.
Сын: Наговицын Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1763 ст.
Сын: Наговицын Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Решетникова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
12.01.1775 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788