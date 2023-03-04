Наговицын Гаврил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицын Гаврил Иванович

Наговицын Гаврил Иванович

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.07.1760 ст.

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1760 ст.

Отец: Наговицын Иван Дорофеевич

Мать: Наговицына Евфимия Степановна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1778 ст.

Жена: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАКО МК Нолинск 1778г. (день бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 35 из деревни Парадевской отец Герасим Назарович оба первым браком
Рождение ребёнка
08.10.1780 ст.

Дочь: (Наговицына) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Наговицына) Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова

Смерть
1789
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Наговицын Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.