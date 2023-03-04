Наговицын Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рождения13.07.1760 ст.
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1760 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1778 ст.
ГАКО МК Нолинск 1778г. (день бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 35 из деревни Парадевской отец Герасим Назарович оба первым браком
Рождение ребёнка
08.10.1780 ст.
Дочь: (Наговицына) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Наговицына) Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова
Смерть
1789
Рождение ребёнка
1790
Сын: Наговицын Яков Гаврилович
Мать ребёнка: Наговицына (Назарова) Федосия Егорова