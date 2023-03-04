Наговицына (Назарова) Федосия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Назарова) Федосия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1778 ст.

Муж: Наговицын Гаврил Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАКО МК Нолинск 1778г. (день бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 35 из деревни Парадевской отец Герасим Назарович оба первым браком
Рождение ребёнка
08.10.1780 ст.

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Наговицын Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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