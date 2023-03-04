Наговицына (Назарова) Федосия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1778 ст.
ГАКО МК Нолинск 1778г. (день бракосочетания) ф. 237 оп. 75 д. 35 из деревни Парадевской отец Герасим Назарович оба первым браком
Рождение ребёнка
08.10.1780 ст.
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Наговицын Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Наговицын Гаврил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1791