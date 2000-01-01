Наговицын Ефим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицын Ефим Семёнович

Наговицын Ефим Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1814 ст.

Дата смерти

После 1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1814 ст.

Отец: Наговицын Семён Кондратьевич

Мать: Наговицына Катерина Кирилова

Бракосочетание
25.01.1833 ст.

Жена: Наговицына Варвара Космина

1833г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Зримовской ум. крест. Космы Петрова Зримова дочь поручители дер. Закусерской крест. Иосиф Кондратов Наговицын дер. Малютинской Епифан Герасимов Горде... Показать все
Смерть
После 1833 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close