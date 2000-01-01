Наговицын Ефим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1814 ст.
Дата смертиПосле 1833 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1814 ст.
Бракосочетание
25.01.1833 ст.
1833г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Зримовской ум. крест. Космы Петрова Зримова дочь поручители дер. Закусерской крест. Иосиф Кондратов Наговицын дер. Малютинской Епифан Герасимов Горде... Показать все
Смерть
После 1833 ст.