Наговицына (Зримова) Варвара Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Зримова) Варвара Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1833 ст.

Муж: Наговицын Ефим Семёнович

1833г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Зримовской ум. крест. Космы Петрова Зримова дочь поручители дер. Закусерской крест. Иосиф Кондратов Наговицын дер. Малютинской Епифан Герасимов Горде... Показать все
Смерть
После 1833 ст.
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