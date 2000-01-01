Наговицына (Зримова) Варвара Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1833 ст.
1833г. (свадьба) невеста Ботылинского прихода дер. Зримовской ум. крест. Космы Петрова Зримова дочь поручители дер. Закусерской крест. Иосиф Кондратов Наговицын дер. Малютинской Епифан Герасимов Горде... Показать все
Смерть
После 1833 ст.