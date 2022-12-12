Наговицына (Медведева) Катерина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Медведева) Катерина Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Муж: Наговицын Семён Кондратьевич

1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Колесниковской крест. Кирила Иванова Медведева дочь/поруч. крест. Терентий Вшивцев, Миней Никифоров, Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1812 ст.

Дочь: Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Наговицын Семён Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.

Сын: Наговицын Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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