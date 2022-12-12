Наговицына (Медведева) Катерина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Колесниковской крест. Кирила Иванова Медведева дочь/поруч. крест. Терентий Вшивцев, Миней Никифоров, Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1812 ст.
Дочь: Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Наговицын Семён Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Семён Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816