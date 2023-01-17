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Хорошавин Нефёд Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Хорошавин Иван Андреевич

Мать: Хорошавин Ксения Фёдорова

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Шустова Анна Нефодова

Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева

Рождение ребёнка
1713

Сын: Хорошавин Давид Нефодотович

Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Хорошавин Ефим Нефодотович

Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Васса Васильева

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1724
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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