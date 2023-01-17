Хорошавин Нефёд Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Шустова Анна Нефодова
Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева
Рождение ребёнка
1713
Сын: Хорошавин Давид Нефодотович
Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева
Рождение ребёнка
1717
Сын: Хорошавин Ефим Нефодотович
Мать ребёнка: Хорошавин Васса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724